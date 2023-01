BESSO SENZA CORRENTE, LA SSD PROTESTA: «SERVE UN IMPIANTO DEDICATO ALLA NOSTRA SQUADRA»

La S.S.D. Città di Teramo è costretta a rendere noto di aver dovuto annullare, suo malgrado, la seduta originariamente pianificata per il pomeriggio di oggi, martedì 10 gennaio, al campo “Dino Besso” di San Nicolò a Tordino.

I motivi sono da attribuire all’assenza di corrente elettrica presso l’impianto di cui sopra, senza alcun tipo di preavviso.

La società biancorossa esige risposte immediate ed esaustive per la questione evidenziata, sia dall’amministrazione comunale, proprietaria del campo, che dal Centro Sportivo Italiano di Teramo, che ne ha la gestione, affinchè simili disservizi che ledono, inevitabilmente, l’immagine del club, non abbiano a ripetersi.

La problematica odierna va ad aggiungersi ai conclamati e tuttora irrisolti patemi legati all’assenza di un impianto sportivo destinato alla squadra della città, la stessa che, ereditando l’ultracentenaria storia calcistica cittadina, rappresenta, con orgoglio, il Comune capoluogo di Provincia e per la quale chiediamo attenzione e rispetto.