IL TERAMO S'IMPONE 4 a 2 SUL VILLA MATTONI E ADESSO E' PRIMO IN SOLITARIA

Il Teramo liquida senza problemi la pratica “Villa Mattoni”, imponendosi con un autoritario 4 a 2 che vale il primato in solitaria, visto che la Turris ha dovuto incassare una sconfitta casalinga da parte del Mutignano, che si è imposto 2 a 1. Gli ospiti arrivavano a Montorio reduci dalla balle prestazione offerta contro l’ex imbattibile Turris, che proprio contro il Villa Mattoni aveva perso il primato, e l’undici di Pomante per questo aveva preparato alla perfezione, portandosi sul tre a zero. Mai però cantare vittoria troppo presto, vista la reazione ospite che porta il Villa Mattoni sul 3 a 2. I Biancorossi però non si scoraggiano, serrano le fila e chiudono i discorsi con il quarto gol.

In rete per il Città di Teramo D’Egidio (doppietta), Pepe e Farindolini. Sabato prossimo si va a Pineto contro il Mutignano.

RISULTATI:

CASOLI-ROSETANA 2-2

CITTA’ DI TERAMO-NEW CLUB VILLA MATTONI 4-2

FAVALE-ELICESE 4-0

FONTANELLE-PENNE 1-0

MORRO D’ORO-MOSCIANO 2-0

PIANELLA-PIANO DELLA LENTA 1-1

TUSSI VAL PESCARA-MUTIGNANO 1-2



CLASSIFICA

Città di Teramo 41, Turris Val Pescara 38, Favale 31, Lauretum 28, Penne 26, Fontanelle 24, Mutignano 23, New Club Mattoni 22, Rosetana 21, Mosciano 18, Piano della Lenta 16, Pianella 13, Morro d’Oro 12, Elicese 11, Casoli 7.