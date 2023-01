TENNISTAVOLO / ALLA RIPRESA L'ENERGIA NEW SI REGALA LA PRIMA VOITTORIA DELL'ANNO, 5-3 AL CAMPOBASSO

Nella ripresa del campionato di C1 maschile di Tennistavolo dopo la pausa natalizia, l' Energia New Teramo vince a Campobasso imponendosi per 5-3 con tre punti del solito Campagnari e due punti dell'ottimo Fraticelli. Ora i teramani hanno 8 punti in classifica. Si replica domenica prossima ore 11.00 palestra Noe' Lucidi contro l'Antoniana Pescara.