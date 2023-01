CICLOCROSS CSI, ECCO I CAMPIONI CHE SI SONO LAUREATI SUL TRAGUARDO DI COLLERANESCO

Nel pomeriggio di sabato 14 gennaio, si è svolto a Colleranesco di Giulianova il campionato regionale di ciclocross CSI, organizzato dal Team Abruzzo Bike. L’evento ha avuto luogo presso l’azienda agricola Gennaro Pigliampo, location che si è prestata perfettamente allo svolgimento della gara.

Ecco i vincitori: per la categoria M8 Giancarlo Giansante, per la Categoria M7 Paolo Pirani, per la Categoria M6 Guido Fattore, per la Categoria M5 Massimo Viozzi, per la Categoria M4 Mirko Meschini, per la Categoria M Women 2 Cinzia Zacconi, per la Categoria M3 Gianluca Censi, per la Categoria M Women 1 Ana Maria Risca, per la Categoria M1 Rino Gasparrini, per la Categoria Elite Sport 1° Gabriele Viozzi ed infine per la Categoria Junior Sport Michele Viozzi.

Si laureano campioni regionali: Fabio Marinelli, Antonino Di Girolamo, Pietro Bartolacci, Diego Sbraccia e Valter Ciaffoni. Presenti all’evento anche il presidente del CSI Teramo Angelo De Marcellis ed il presidente del CSI Abruzzo Alessandro Frattaroli che hanno premiato tutti i vincitori. La Commissione Tecnica Nazionale è stata rappresentata in loco da Giampiero Conti. Ottima prova generale in vista del campionato nazionale che si terrà sullo stesso circuito il 15 febbraio per il Responsabile Regionale del settore Walter Marcone, per il presidente di Team Abruzzo Bike Fabio Del Zoppo, il Presidente del collegio di giuria Dario Di Lullo, e per tutto lo staff che ha gestito l’evento in maniera eccellente, raccogliendo la soddisfazione dei partecipanti.