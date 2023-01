PESI / ATLETA TERAMANO ALZA 130 KG E VINCE L'ARGENTO IN UNA PRESTIGIOSA GARA NAZIONALE

Si colora d’argento la prima gara dell’anno per il pesista teramano Nicola Rossi, salito sul secondo gradino del podio nella gara nazionale Fiap di bench press svoltasi a Roma. L’atleta colledarese, ma residente a Giulianova, ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria seniores - 83 kg, con un risultato di 140 kg. La medaglia d’oro è andata a Salvatore Pezza con 163,5, mentre il bronzo a Salvatore Santella con 130. Prestazione dunque di grande rilievo per il trentanovenne atleta teramano dell’Italica Pl, che lavora come operatore del 118 di Teramo. Adesso, il fortissimo Nicola Rossi sogna i campionati italiani e si prepara alla grande sfida.