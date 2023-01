DOMENICA, PINETO OSPITA I REGIONALI DI CROSS DELLA FEDERAZIONE DI ATLETICA LEGGERA

Per la 1° prova del Campionato Regionale di Società assoluto, giovanile e l’assegnazione dei Titoli Regionali individuali e di Società master di cross in programma domenica 22 gennaio 2023 a partire dalle ore 9:30, è stata scelta la storica Pineta della cittadina Adriatica. L’organizzazione è affidata alla società Atletica Vomano con il Patrocinio del Comune di Pineto e in collaborazione con il Presidente dell’area marina protetta Torre del Cerrano, il Comitato Regionale Fidal Abruzzo, il Comando dei Vigili di Pineto, e operatori turistici del territorio. Il programma della manifestazione prevede diverse partenze per le rispettive distanze, si inizierà alle ore 9:30 sulla distanza di km 4 categorie allieve+ M60 ed oltre + master donne (tutte le categorie) a seguire allievi km 5, junior /F + M35/M40/M45/M50/M55 km 6, Pro/Sen F + Junior/M km 8, per poi chiudere con la gara clou dell’evento i km 10 riservati alle categorie Pro/Sen/M. In quest'ultima gara si prevede la partecipazione di atleti di elevato tasso tecnico che nobiliteranno la manifestazione. La 2° prova del Campionato Regionale di Società assoluto in programma il 12 febbraio 2023 nella Pineta di Silvi, decisiva per definire le squadre Abruzzesi che accederanno alla Finale Nazionale di cross di Gubbio il 12 marzo 2023, e si assegnerà il trofeo area marina protetta Torre del Cerrano che andrà alla squadra del settore assoluto e giovanile maschile e femminile che avrà totalizzato il punteggio più alto nell’ambito delle due prove di Pineto e Silvi.