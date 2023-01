CALCIO/ IL TERAMO A CACCIA DELLA SETTIMA VITTORIA MA NON SARA' FACILE

«Oggi dovremo partire con lo stesso spirito messo in mostra nel primo tempo con il Villa Mattoni, evitando di staccare la spina come fatto sul 3-0. L’atteggiamento giusto non deve mai mancare, soprattutto contro un avversario che ha interpreti di categoria superiore e che ci lascerà pochi spazi, in una partita tosta sotto diversi aspetti. Per il sostituto di Pepe sto valutando, ma il nostro parco difensori è ampio e valido, deciderò con calma. Il campo di Pineto è sempre stato uno dei migliori, ma sarà una gara maschia». Lo ha detto Mister Pomante.

Oggi il Città di Teramo si recherà al Mariani Pavone per affrontare il Mutignano: a Pineto è prevista pioggia, si spera che non venga messo a rischio lo svolgimento del match sul campo in erba naturale. L'obiettivo è vincere e non sarà facile perchè il Mutignano insieme alla Turris sono le squadre che hanno perso meno fino ad oggi.