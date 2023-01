VIDEO/ MISTER POMANTE: «NON POSSIAMO FARE SEMPRE 4 GOL, BICCHIERE MEZZO PIENO», D'ERCOLE: «CON IL PENNE SARA' UNA GARA DIFFICILE»

L'analisi del match di 𝗠𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗢𝗠𝗔𝗡𝗧𝗘 «Sono contento della prestazione gagliarda dei ragazzi, su un campo reso complicato dalla pioggia caduta, contro una squadra organizzata e che attaccava bene gli spazi in profondità, giocando di rimessa. Avremmo dovuto essere più cattivi sotto porta, ma non possiamo sempre fare quattro gol ad ogni avversario: per me il bicchiere è mezzo pieno, proseguiamo la striscia positiva e dipende tutto da noi. Forse tre mesi fa una partita del genere l’avremmo persa…»

Il pensiero post-gara del 𝗗𝘀 𝗗'𝗘𝗥𝗖𝗢𝗟𝗘: «Abbiamo imparato come collettivo che quando non è possibile vincere una partita, dobbiamo essere intelligenti nel non perderla. La squadra ha lottato ed è rimasta concentrata fino al termine, purtroppo siamo stati poco produttivi sotto porta, oltre a riconoscere i meriti del loro portiere. Dobbiamo già orientarci a domenica prossima, con il Penne sarà un’altra sfida difficile, ma bisogna pensare solo a noi stessi»

QUI LE INTERVISTE A POMANTE E D'ERCOLE

TABELLINO

GARA: MUTIGNANO - CITTA’ DI TERAMO 1-1

MUTIGNANO (4-3-1-2): 1 Donateo, 2 Stella (87’ Ndiaye), 5 Ippoliti, 6 Proterra, 3 Valentini (K); 4 Colleluori, 10 Mariani (Vk), 8 Di Ridolfi; 7 Di Tecco (71’ Addazii); 9 Rachini (81’ Ruggieri), 11 Prados Cabrera.

A disp.: 12 Condurache, 13 Verzieri, 14 Cimino, 15 Rastelli, 19 Nunziato.

All.: Piccioni.

CITTA’ DI TERAMO (3-4-3): 1 Bozzi, 5 Censori (85’ Ikramellah), 6 Cangemi, 3 Cozzi; 2 Antonelli, 8 Ferraioli (K), 4 Sputore, 11 Di Giacomo; 7 D’Egidio, 9 Kovalonoks, 10 Palumbo (76’ Petrarulo).