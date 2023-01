TENNISTAVOLO / L'ENERGIA NEW ESCE SCONFITTA DAL DERBY ABRUZZESE







Si e' giocata la 2' giornata di ritorno del campionato a squadre maschile di serie C1 di tennistavolo, l'Energia New Teramo e' uscita sconfitta nel derby abruzzese contro l'Antoniana Pescara per 5-3. Non sono bastati i 3 punti realizzati da Cristian Campagnari a portare in casa dei teramani la vittoria, che sarebbe valsa la quasi certezza della permanenza in C1 in campionato ma assolutamente nulla di compromesso. Mentre il Pescara forte dell'atleta Armeno naturalizzato Zakaryan Eduard e' riuscita a portare a casa i due punti che al contrario, rimettono in corsa salvezza la formazione adriatica fin troppe volte sconfitta in questa stagione.