CALCIO/ L'EX DS DEL TERAMO CARLO MUSA VA ALLA VITERBESE

Carlo Musa è il nuovo direttore sportivo della Viterbese. Giovane dirigente romano, classe 1990, Musa si è formato partendo dai dilettanti (Lupa Roma e Savoia) fino ad arrivare nei professionisti grazie alle esperienze in piazze molto importanti come quelle di Avellino e Teramo (stagione 2021-2022). Per lui si aprono ora le porte della Viterbese: “Ringrazio la proprietà per questa opportunità, Viterbo e la Viterbese rappresentano una grande piazza per fare calcio. C’è poco da dire e tanto da fare, mi aspetta una sfida dura ma affascinante”.