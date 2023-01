NOTARESCO, ARRIVA IN SQUADRA MATTIA CARDINALI

Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista comunica l'ingaggio dell’attaccante classe 2003 Mattia Cardinali. Cardinali, arrivato in prestito dalla Fermana, nelle due passate stagioni ha vestito la maglia del Castelfidardo in serie D e, in precedenza, era cresciuto nel settore giovanile della Jesina e della stessa Fermana.