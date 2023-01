VIDEO/ CITTA'DI TERAMO-PENNE, POMANTE:«PER VINCERE DOVREMO FARE IL TERAMO»

«La squadra ha lavorato bene, consapevoli che affronteremo un avversario temibile, organizzato e di categoria e che dovremo prestare attenzione e concentrazione. Qualche variazione nel nostro undici potrebbe esserci, ma non sarà dovuto al campo, perché sul sintetico la palla corre più velocemente ed occorrono calciatori tecnici. Per vincere dovremo fare il…Teramo, partendo concentrati e cattivi perché la qualità non ci fa difetto»

ASCOLTA QUI MISTER POMANTE