ARIBTRO SPINTONATO, PARTITA SOSPESA. L'INCONTRO TRA "MOSCIANESI" E MARTINSICURO 1964 DURA SOLO 28 MINUTI

E’ finita al 28esimo del primo tempo, sul campo di Selvapiana la partita che vedeva affrontarsi I Moscianesi e il Martinsicuro 1964, incontro valevole per il campionato di terza categoria. Non era, appunto, neanche arrivato il 30esimo del primo tempo, quando, in seguito ad una decisione contraria ai padroni di casa, il giovane arbitro, il 18enne Matteo Giugno, studente di Teramo è stato prima spintonato e poi addirittura raggiunto da una manata da parte di tesserati de “I Moscianesi”. Un episodio che ha costretto l’arbitro a sospendere definitivamente la partita. Nessuna conseguenza fisica per il ragazzo, che non ha assolutamente avuto la necessità di rivolgersi al pronto soccorso (come invece erroneamente riferito da qualcuno nel dopo gara). Sul caso è intervenuta la Federazione, ma si attende il referto di fine gara dell’arbitro per valutare i provvedimenti da adottare. Scontata la sconfitta a tavolino dei padroni di casa. L’episodio non avrà conseguenze a livello di Forze dell’Ordine, ai Carabinieri infatti risulta soltanto un episodio di offese, ma nessuna aggressione palese.