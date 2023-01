CALCIO / IL TERAMO RIPRENDE LA MARCIA VITTORIOSA IMPONENDOSI SUL PENNE, LA TURRIS SI STACCA

Riprende la marcia vittoriosa del Teramo, che si è imposto quattro a zero sul Penne, con doppietta di Sputore, Cangemi e Antonelli. Tre punti che continuano a garantire il vantaggio sulla Turris, oggi impegnata con la modesta Elicese, prossimo avversario dei biancorossi. La Turris pareggia e si stacca, adesso sono sei le distanze, anche se deve sempre recuperare una partita, però, quindi i sei punti di vantaggio del Teramo sono condizionati da questo risultato mancante, ma pur sempre importanti.. I ragazzi di Pomante, nella freddissima domenica montoriese non hanno mai avuto problemi, imponendo il loro gioco ad una formazione che è sembrata ben messa in campo ma pefettamente gestita dall’undici biancorosso.