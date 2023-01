TALENTUOSO FISCHIETTO TERAMANO DESIGNATO PER LA FINALE DI COPPA ITALIA ECCELLENZA



Sarà un giovane e talentuoso fischietto teramano, l’arbitro della Finale della Coppa Italia Eccellenza e Promozione Abruzzo, che si giocherà mercoledì prossimo tra L’Aquila 1927 e Sambuceto calcio. A dirigere la gara, infatti, è stato designato Pierludovico Arnese, che avrà quale primo assistente Benedetta Bologna di Vasto e quale secondo Antonio Bruno di Lanciano. Partita che vedrà confrontarsi due squadre agguerritissime, approdate a questa finale dopo aver battuto, in semifinale altre due contendenti di tutto rispetto, ovvero il Giulianova, eliminato dal Sambuceto e il Pontevomano, regolato dagli aquilani in due gare con un doppio uno a zero. Pierludovico Arnese, figlio del conosciutissimo avvocato Leonardo e della presidente dell’Ater, Maria Ceci, non è nuovo alle designazioni impegnative, visto che ancor più giovane, tre anni fa, venne chiamato ad arbitrare la Finale de girone C del campionato 1º categoria tra San Giovanni Teatino e Loreto Aprutino. Neolaureato brillantemente, Pierludovico Arnese ha sempre coniugato passione sportiva e studio, la mens sana in corpore sano, riuscendo benissimo tanto nell’impegno universitario, quanto in quello sportivo, nel quale ha scelto il non facilissimo ruolo del direttore di gara, con una perparazione che, a detta dei suoi “superiori” potrebbe consentirgli senza difficoltà di accedere a brevissimo sui campi delle serie professionistiche più importanti, seguendo l’esempio di altri arbitri che, partiti da Teramo, sono arrivati a fischiare negli stadi più importanti del Mondo.