LA STAGIONE NAZIONALE DI CICLISMO DEL CSI PARTE DALLA PROVINCIA DI TERAMO

Il nuovo anno solare porta con se una notizia che fa felici tutti gli appassionati abruzzesi delle bici. Il prossimo 5 febbraio 2023 Giulianova sarà infatti protagonista dell'evento di apertura del calendario nazionale arancio-blu di ciclismo. Gli sterrati della città adriatica, nella località di Colleranesco, ospiteranno decine di appassionati delle due ruote per il Campionato Nazionale CSI di Ciclocross. La manifestazione metterà in palio i titoli tricolori e sarà la prima di quindici tappe del calendario diffuso dalla Direttore Tecnica Nazionale. Oltre che l'Abruzzo, il programma nazionale di disciplina coinvolgerà altre nove regioni del Belpaese (Lazio, Marche, Lombardia, Campania, Puglia, Calabria, Umbria, Emilia-Romagna e Sicilia). Ancora un importante riconoscimento per la provincia teramana che sarà di nuovo teatro di una importante manifestazione di caratura nazionale, un appuntamento in cui sport e promozione territoriale vanno indissolubilmente a braccetto. Nel 2019 Pineto ospitò le finali nazionali CSI della manifestazione “Sport & GO!” (categoria under 10-12) mentre alcuni anni or sono il capoluogo fu scelto per la disputa della fase conclusiva del progetto di polisportività “Stand Up”. Il Campionato Nazionale arancio-blu di Ciclocross - la cui organizzazione sarà curata dall'ASD Abruzzo Bike, società affiliata con il CSI Teramo - ha avuto un gustoso prologo: il 14 gennaio 2023, sempre a Giulianova, è stato disputato il campionato regionale di disciplina. Dichiarazioni video: Apprezzamento da parte del sindaco Jwan Costantini Soddisfazione espressa da Angelo De Marcellis Presidente CSI Teramo e Walter Marcone, responsabile regionale di disciplina e coordinatore di Abruzzo Bike nel corso della conferenza stampa.