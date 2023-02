VIDEO / E' IL TERAMANO AUTORE DI UN GOL DA FANTASCIENZA IL MIGLIOR GIOVANE IN ASSOLUTO DELL'HANDBALL ITALIANO



E' il teramano Tommaso De Angelis il mioglio giovane in assoluto della pallamano italiana nel 2022. Il talentuoso 17enne (che ha già vestito la maglia della nazionale maggiore) si è aggiudicato il FIGH Award 2022 per la sua categoria.



Tra i titoli "senior": per il quarto anno consecutivo Domenico Ebner e, per la prima volta nel femminile, Ilaria Dalla Costa, ovvero il portiere azzurro dell’Hannover e il terzino della Jomi Salerno, capitano dell’Italia femminile, conquistano il riconoscimento di MPV assoluti dei FIGH Awards 2022, i premi dedicati ai giocatori che più si sono contraddistinti nel panorama della pallamano italiana durante l’ultimo anno.

Anche quest’anno il sistema di voto, che ha riguardato in tutto cinque categorie, si è basato su due fasi: una prima con le votazioni da parte degli allenatori di Serie A Gold e Serie A1, all’esito della quale sono stati individuati i tre nominativi votati poi dai fan sul sito federhandball.it e su Instagram. Notevole il riscontro da parte dei tifosi: superata quota 40mila voti – in aumento rispetto ai 31mila dell’anno passato – per stilare le graduatorie di fine anno. Chi ha trionfato? Giada Babbo conquista il quarto riconoscimento in carriera (migliore italiana di Serie A1), ma non mancano le prime volte: Davide Bulzamini in Serie A Gold, Andrea Colleluori e Nila Bertolino fra i portieri, Tomas Canete tra gli atleti stranieri. Tra i giovani trionfano due 17enni: Tommaso De Angelis del Campus Italia e Giorgia Meneghini del Padova, già entrambi scesi in campo con la Nazionale senior.