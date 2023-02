CALCIO / ROTTURA DEL CROCIATO, ANTONELLI FERMO SEI MESI

In seguito ad una distorsione al ginocchio emersa in allenamento, il calciatore Marco Antonelli è stato visitato dal prof. Giuliano Cerulli a Perugia. La visita ortopedica cui è stato sottoposto il calciatore biancorosso, ha purtroppo evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Di concerto con lo staff sanitario del club, è stato già programmato un intervento chirurgico dal prof. Cerulli tra due settimane, durante le quali effettuerà un lavoro specifico di rinforzo muscolare.

I tempi di recupero sono stimati in circa sei mesi.