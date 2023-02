50 ANNI DELLA COPPA INTERAMNIA, TERAMO INCONTRA A ROMA LA FIGH PASQUALE LORIA

“L’incontro a Roma con il Presidente Loria, che ringraziamo per la cortesia e la disponibilità, ha sancito e ribadito la piena collaborazione della Federazione Italiana Giuoco Handball con il Cinquantennale della Coppa Interamnia. La Coppa, come ben tutti sanno, è uno dei più importanti tornei internazionali di pallamano maschili e femminili che si svolge in Italia e la Federazione ci ha assicurato supporto tecnico e organizzativo, oltre che vicinanza istituzionale. Dopo il Ministro allo Sport Abodi e il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, con cui andremo a costruire un percorso d’intesa con i rispettivi dicasteri, anche sul lato sportivo si vanno a consolidare i rapporti di partnership che affiancheranno a questa edizione. Si sta sempre più delineando il quadro delle realtà che a livello nazionale saranno coinvolte nel cinquantennale della Coppa Interamnia e che auspichiamo siano partecipi in tutte le più importanti iniziative, a partire da quella in cui presenteremo la cinquantesima edizione alla Città di Teramo” questo quanto dichiara Carlo Antonetti, Presidente del Comitato Organizzatore del Cinquantennale della Coppa Interamnia al margine dell’incontro a Roma con Pasquale Loria, Presidente FIGH, a cui hanno partecipato Pier Luigi Montauti, Patron dell’Associazione Interamnia World Cup, Angelo Limoncelli, componente del Comitato Organizzatore, Lucia Verticelli, consigliere federale FIGH e Fabrizio Quaranta, Presidente della Conferenza delle Regioni federale FIGH.