LA FUTURA VOLLEY TERAMO TORNA AL SUCCESSO LIQUIDANDO LA PRATICA BIO GUSTIAMO CERIGNOLA 3-0

Torna al successo la LG UmbyRacing Futura Teramo superando 3-0 la Bio Gustiamo Cerignola dopo appena un'ora e 15 di gioco. Le biancorosse conquistano tre punti fondamentali, muovendo la classifica, dopo aver giocato una buona pallavolo davanti ad una squadra volentorosa che ha cercato in tutte le maniere, soprattutto nel secondo set, di sbarrare la strada alle teramane. Per Luca Nanni, neo coach biancorosso, si tratta del primo successo da quando ha preso possesso della panchina. Il primo set ha visto le ragazze di casa dominare sin dalle prime battute, 4-0, 10-3, 20-10, fino al 25-15. Nel secondo parziale Cerignola ha alzato l'asticella, complice un calo di tensione della Futura. Ne è uscito fuori un set equilibrato con le pugliesi avanti sino al 14-17. Poi il muro biancorosso e le battute precise hanno fatto la differenza: fino al 20-17. La squadra ospite, però, non ha mai mollato e così si è arrivati sul 24-24, quando la Futura ha premuto sull'acceleratore vincendo 26-24.Nell'ultimo set la compagine di Nanni ha condotto facilmente 20-12, 20-14, 21-14, fino al 25-20 finale. Per le biancorosse si tratta di una vittoria importante che permette soprattutto di recuperare le forze mentali per i prossimi impegni che saranno, Sabato prossimo a Bisceglie contro la Star volley ed a Pescara il 4 di Marzo, inframezzate le due partite, dal turno di riposo per il ritiro del Chieti dal campionato.

LG UMBYRACING FUTURA TERAMO 3

Peroni, Ragnoli 12, Cipriani, Di Diego 4, Mattucci, La Brecciosa, Di Paolo 12, D'Egidio, Mazzagatti 10, Di Carlo 9, Di Sabatino, Ventura, Lestini 13. All. Nanni.

BIO GUSTIAMO CERIGNOLA 0

Mancini, Sollaku, Fanizzi 8, Casa 9, Mansi 5, Fracchiolla 1, Viscito 12, Cellamare 5, Puro, Frate 2, Lupi All. Tauro

ARBITRI: Santinelli (Corridonia) e Valeri (Jesi).

PARZIALI: 25-15 (28 minuti); 26-24 (28 minuti), 25-20 (25 minuti).