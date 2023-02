FOTO/ L'ATLETICA VOMANO MORRO D'ORO SI AGGIUDICA IL TROFEO "TORRE DEL CERRANO"

L’Atletica Vomano di Morro D’Oro, con il punteggio di 299 punti su 300 disponibili si aggiudica l’ambito Trofeo “Area marina protetta Torre del Cerrano” a seguito delle due prove del Campionato Regionale di cross assoluto e giovanile per Società e individuale che la stessa Società ha organizzato a Pineto il 22 gennaio e a Silvi il 12 febbraio. La 2° prova del Campionato Regionale ha avuto il patrocinio del Comune di Silvi e la collaborazione del Comitato Regionale della Federazione Italiana di atletica leggera e della Presidenza dell’area marina protetta della Torre del Cerrano. Nell’arco delle due manifestazioni (Pineto e Silvi) il Campionato ha visto l’adesione di oltre 300 atleti delle migliori società abruzzesi che si sono dati battaglia all’interno dell’Area marina protetta Torre del Cerrano. Il Club di Morro D’Oro ha nettamente vinto il Titolo Regionale assoluto di Società del cross lungo uomini km 10, piazzando tre atleti nelle prime posizioni nell’ordine di Luca Ursano, Hajjaj El Jebli, Mohamed Zerrad, si qualifica e guarda con ottimismo alla finale Nazionale in programma il 12 marzo a Gubbio. II portacolori dell’Atletica Vomano Luca Ursano ha vinto il titolo assoluto cross lungo maschile km 10 e il compagno di squadra Italo Giancaterina nell’arco delle due manifestazioni ha vinto ben due titoli Regionali: master km 6 (Pineto) e cross corto assoluto km 3 a Silvi. Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il Sindaco e il Presidente del Consiglio del Comune di Silvi Andrea Scordella e Antonio Gambacorta che hanno dato appuntamento al 6 maggio 2023 in occasione dei Campionati Italiani Master km 5 di corsa su strada che la città di Silvi ospiterà sul bellissimo lungomare.