TENNISTAVOLO / SCONFITTA PESANTE PER L'ENERGIA NEW TERAMO

Sconfitta pesante della Energia New Teramo nel campionato nazionale di serie C1. La squadra Vastese di Mondello e company, prima in classifica ha dimostrato tutta la sua forza vincenzo nettamente per 5-1, fatale l'incontro tra il forte atleta teramano Campagnari Cristian e Mondello Massimiliano zero sconfitte in campionato, vinto da quest'ultimo per tre set a zero. Prossimo incontro sabato a Teramo con il Ping pong Roma.