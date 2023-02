LA CORSA DEI DUE MARI FARA' TAPPA A MORRO D'ORO E A TORTORETO, I COMUNI ORGANIZZANO LE CONFERENZE PER LA STAMPA

La Tirreno Adriatico è una delle manifestazioni sportive più importanti su territorio italiano, in grado di catalizzare l’attenzione di grandi masse di appassionati e di portare con sé occasioni senza pari di promozione e visibilità per i luoghi che attraversa.

Essere scelti per ospitare una delle tappe è dunque un grande orgoglio per il Comune di Morro d’Oro, ma anche una altrettanto importante responsabilità: il passaggio della Corsa dei Due Mari è il volano perfet- to da utilizzare per far conoscere le attrattive turistiche del Comune, ben oltre i confini locali.

Nella conferenza stampa convocata per Giovedì 16 febbraio alle ore 11.00 presso il Municipio di Morro d’Oro, un'ora prima (ore 10) conferenza stampa anche a Tortoreto (ci sarà l'imbarazzo della scelta) verranno presentate tutte le iniziative progettate in occasione della 58° Tirreno Adriatico che hanno in comune un obiettivo fondante: promuovere il territorio e farne cono- scere i tanti punti di attrazione.

Quello che può attrarre Morro d’Oro è infatti un turismo variegato: ciclisti su mountain bike, ma anche camminatori e cavalieri che vogliano regalare al proprio sguardo bellezze naturalistiche mozzafiato attraverso itinerari ricavati dalla viabilità rurale esistente; amanti dell’architettura religiosa, ai quali si offrono nella loro maestosità l’Abbazia di Santa Maria a Propezzano e la Chiesa Madre SS. Salvatore e San Nicola nel centro storico; gourmet che vogliono godere della bontà dei prodotti tipici come la chitarra terama con pallottine, il formaggio fritto o le mazzarelle.

I relatori, che illustreranno le attività in programma e risponderanno alle richieste di approfondimento della stampa, saranno:

• il Sindaco di Morro d’Oro, Romina Sulpizii

• l’Assessore Regionale allo Sport, Guido Liris

• l’Assessore alla Pubblica Istruzione e allo Sport, Desolina Pagnottella • il Presidente Federale della FederCiclismo, Mauro Marrone

• il Presidente Provinciale della FederCiclismo, Maurizia Corradetti

• il CT della Nazionale Paralimpica di Ciclismo, Pierpaolo Addesi

• il Delegato Provinciale CONI, Italo Canaletti

• il ciclista, Alessandro Spezialetti

• il ciclista, fondatore del 37° MUNDIALITO AMATORIALE OPEN di Ciclismo, Giuseppe Palladini • l’unico vincitore abruzzese della Tirreno Adriatico nel 1986, Luciano Rabottini

Ospite dell'evento:

• Delegato allo Sport Regionale, Mario Quaglieri

Madrina dell'evento:

• Campionessa del mondo in linea Elite nel 2007 e campionessa europea in linea Elite nel 2018, Marta Bastianelli