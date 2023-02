BASKET/ 𝘼𝙇𝙀𝙆𝙎𝘼 𝙉𝙄𝙆𝙊𝙇𝙄𝘾 𝙏𝙊𝙍𝙉𝘼 𝘼 𝙍𝙊𝙎𝙀𝙏𝙊

BASKET/ ๐˜ผ๐™‡๐™€๐™†๐™Ž๐˜ผ ๐™‰๐™„๐™†๐™Š๐™‡๐™„๐˜พ ๐™๐™Š๐™๐™‰๐˜ผ ๐˜ผ ๐™๐™Š๐™Ž๐™€๐™๐™Š

La Pallacanestro Roseto รจ lieta di comunicare di aver sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2023/24 con Aleksa Nikolic, che andrร immediatamente a rinforzare il roster di coach Danilo Quaglia. Nikolic ritroverร Zampogna, Amoroso e Di Emidio, oltre tutto lo staff biancazzurro con cui ha condiviso le ultime due stagioni nel Lido delle Rose.

Nato a Belgrado il 3 Maggio 1999, per Aleksa gli inizi in Italia sono a Bassano e Treviso. Poi il passaggio alla NPC Rieti in A2, prima di approdare a Roseto nellโ€™estate del 2020: due stagioni in netto crescendo, lโ€™ultima delle quali chiusa con 17,2 punti e oltre 6 rimbalzi in regular season (con high di 41 contro Cesena), aumentati a 17,5 punti e 8 rimbalzi con il 61% da 2 nei playoff. Un rendimento che lo ha consacrato come uno dei migliori lunghi di tutta la categoria, e gli รจ valso la chiamata di Cividale dove ha cominciato questa stagione in A2.

Con ogni probabilitร Aleksa Nikolic esordirร domenica 19 febbraio nella trasferta di Sala Consilina, tornando ad indossare la canotta col numero 46, mentre domani alle ore 17:00 verrร presentato ufficialmente nella Sala Stampa โ€œAldo Anastasiโ€ del PalaMaggetti, in una conferenza stampa a cui saranno presenti Il Presidente del โ€œConsorzio Le Quoteโ€ Fabio Brocco, il presidente della Pallacanestro Roseto Ernesto Ciafardoni e il direttore sportivo biancazzurro Alessio Di Francesco.