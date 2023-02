LAURETUM-CITTA' DI TERAMO, SI GIOCHERA' DOMENICA ORE 15, AL VIA LA PREVENDITA

Il Città di Teramo rende noto che, su indicazione della società A.s.d. Lauretum 1952, è regolarmente attiva la prevendita dei biglietti per assistere all’incontro di campionato Lauretum - Città di Teramo, in programma domenica 19 Febbraio (ore 15:00), presso lo stadio comunale “Simone Acciavatti” di Loreto Aprutino.

I tagliandi messi a disposizione dei tifosi biancorossi, per il settore “Tribuna” al costo di € 10,00 (d.p. esclusi) nella tariffa “Intero”, sono acquistabili in prevendita in modalità on-line su ciaotickets.com e presso i seguenti punti vendita autorizzati a Teramo: