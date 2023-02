NOTARESCO CALCIO/ VA VIA DE PATRE, LA SQUADRA AFFIDATA A BRUNO

Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni di mister Tiziano De Patre e di averle accettate. Per il prosieguo della stagione si è optato per una soluzione interna, con la squadra che è stata affidata ad Alessandro Bruno il quale ha già condotto il suo primo allenamento. A coadiuvarlo mister Gianluca De Vico, che è stato confermato nel suo ruolo così come il preparatore atletico Davide Salvi e il collaboratore tecnico Adamo De Sanctis