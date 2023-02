WESPORT ABRUZZO, PER CRESCERE NELLA CULTURA DELLO SPORT

Si è tenuta questa mattina, nella Sala Corneli di Villa Filiani a Pineto, la conferenza stampa di presentazione del progetto "WESPORT Abruzzo - La distanza è solo quella di gioco", promosso dall'ASD Summersmile, con il contributo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'Avviso Pubblico per progettualità finalizzate al contrasto delle discriminazioni e alla promozione della parità di trattamento in ambito sportivo. Alla conferenza sono intervenuti il Presidente dell'ASD Summersmile Nicola Trento e i partner di progetto, tra cui il Comune di Pineto, rappresentato dal Sindaco Robert Verrocchio, dall'assessora alle politiche sociali Marta Illuminati e dalla consigliera Silvia Mazzocchetti, e il presidente di Endas Abruzzo - ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, Simone D'Angelo. Il progetto We Sport Abruzzo si rivolge alla comunità residente a Pineto e ai territori limitrofi proponendo iniziative di promozione dello sport come lingua universale che accorcia le distanze, favorisce l’empatia, la solidarietà e la cooperazione. "Abbiamo deciso di partecipare al bando - afferma il Presidente dell'ASD Summersmile Nicola Trento - perché è una grande opportunità per affrontare il tema dell’inclusività attraverso lo sport. Per noi lo sport è il mezzo prediletto per favorire inclusione e socializzazione tra giovani con background educativo, socioculturale ed etnico differente, in quanto sviluppa competenze sociali e relazionali e stimola comportamenti di cooperazione, inclusione e fairplay. Crediamo che questo sia il punto di partenza per ridurre gli episodi di discriminazione e razzismo che troppo spesso si verificano tra i più giovani. Attraverso WeSport Abruzzo vogliamo contribuire all'educazione interculturale e alla promozione della cultura del rispetto e della non discriminazione nella regione Abruzzo, in particolare in ambito scolastico e sportivo”. Durante la conferenza è stato presentato il programma delle attività ed eventi, che inizieranno nel mese di marzo, in occasione della Giornata Mondiale contro il Razzismo (21 marzo) e si chiuderanno con l'evento conclusivo nella Settimana Europea dello Sport, che si tiene ogni anno a settembre. Durante questi mesi i partner saranno impegnati nell'organizzazione e la promozione di attività extrascolastiche per i bambini e ragazzi delle Scuole dell'Istituto comprensivo statale "Giovanni XXIII" di Pineto. "Il punto di forza di questo progetto, oltre all'estrema importanza delle tematiche che persegue, sono le competenze, il valore e la disponibilità che hanno apportato tutti i partner. Per noi garantire una qualità progettuale, in particolare relativamente all'educazione interculturale e al benessere psicologico è la cosa prioritaria", continua il Presidente dell'ASD capofila Nicola Trento, che ringrazia tutti i partner di progetto: il Comune di Pineto, ENDAS Abruzzo, AMIStaDeS, Chiave di Fa, KIND of. Dunque, si anticipa la nascita di un laboratorio di educazione allo sport ricolto agli studenti delle scuole di Pineto con giochi di gruppo e cooperativi ed attività extracurriculari multisport. Sono poi previsti eventi in occasione della settimana mondiale contro il razzismo, come il seminario formativo su educazione interculturale e sport (destinato a operatori sportivi come allenatori, aiuto allenatori, dirigenti e presidenti e soci delle ASD – spesso di fatto impreparati sul tema - e soprattutto ai docenti di educazione fisica) sul tema “sport e discriminazione” e la preparazione dell’evento Tante altre sono le iniziative in cantiere. Data l’importanza del tema sarebbe auspicabile vedere un po' tutte le rappresentanze delle ASD pinetesi intervenire per crescere culturalmente sul tema sport e discriminazione di vario genere. Ma questo purtroppo si sa che è un mero miraggio, mancando soprattutto nelle società leader del paese l’umiltà di imparare a convivere con un mondo, lo sport di oggi, sempre più pieno di discriminazioni.

Mauro Di Concetto