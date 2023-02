A LORETO IL TERAMO CALA IL POKER, LA PROMOZIONE ADESSO E' QUASI UNA FORMALITA'

Oramai non fa più notizia resoncontare la partita del Teramo perchè è un susseguirsi, giustamente, di vittorie. E quell con il Lauretum è stato ancora una volta un bel successo con il suo fantastico 4-0 per i biancorossil. Nonostante le assenze dei due esterni Antonelli e Di Giacomo, con una gran ripresa i biancorossi hanno travolto il Lauretum calando il poker: a segno l'intero tridente titolare, oltre al subentrante Petrarulo, per un successo fondamentale ai fini del cammino dei ragazzi di mister Pomante.

Reti: 55’ Kovalonoks (T), 68’ Palumbo (T), 76’ D’Egidio (T), 85’ Petrarulo (T). La società biancorossa ringrazia il Lauretum prr l'accoglienza da rimarcare al "Simone Acciavatti" con il 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗼 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 che unisce i protagonisti sul campo e le rispettive società, al di là del risultato maturato sul rettangolo verde, per una bella pagina di sport da raccontare. I pescaresi hanno ringraziato: «E' stato un onore ospitarvi».