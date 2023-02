TENNITAVOLO / SONORA SCONFITTA PER L'ENERGIA NEW TERAMO







Sonora sconfitta della Energia New Teramo nel campionato nazionale di serie C1 di Tennistavolo. La squadra teramana nulla ha potuto al piu' forte e quotato Ping pong Roma, vittoria netta quella dei capitolini per 5-0, che non ammette giustificazioni se non le precarie condizioni fisiche avute in settimana da due atleti, Campagnari Cristian in primis, due sconfitte in due incontri. Unica nota positiva la vittoria in serie D2 della seconda squadra teramana a Silvi che rimette in corsa promozione la stessa a due punti dalle prime della classe Francavilla e Prosperini School Aquila ma con una partita da recuperare.