ECCELLENZA/ LA SSD CITTA' DI TERAMO CERCA 200 MILA EURO PER LA NUOVA STAGIONE ED APRE A NUOVI SOCI. LA SIGET NUOVO SPONSOR, SQUADRA AI PRATI DI TIVO

Duecentomila euro. E' questa la cifra che la dirigenza della SSD Città di Teramo sta cercando per poter avviare una nuova stagione calcistica in eccellenza. Per cercare questa cifra, cosa non semplice, la governance sta proponendo alle aziende del territorio una sponsorizzazione da 30 mila euro ad azienda. La proposta si starebbe incagliando perchè non vi sarebbero in provincia di Teramo strutture talmente sane da potersi permettere questo esborsom nel frattempo si sta lavorando per ampliare il numero dei soci. Nessuna nuova sotto l'aspetto dello stadio Bonolis e neppure sull'annunciato (annuncite del comune?) campo di allenamento daa ristrutturare al vecchio stadio che avrebbe tempi lunghi, troppo lunghi per una stagione che dovrà rimettersi in azione subito dopo l'estate.

E allora?

Allora si ringrazia il Comune di Montorio che per fortuna o sfortuna non si sa, metterà il campo ancora una volta a disposizione così come farà il Csi a San Nicolo'. Questo è tutto? L'unica cosa certa pare essere il settore giovanile che sarà affidato a Stefano Furlan e a Luca Di Domenico socio di Massimo D'Aprile. "Ci dobbiamo ancora incontrare ma si, faremo questa strada insieme", spiega D'Aprile.

«Altre sinergie saranno strette con diverse società della provincia di Teramo - dichiara il Dg Romolo De Baptistis - perchè è giusto che il Teramo faccia da raccordo». Infine si apprende anche che cè un nuovo sponsor: la Siget di Erminio Di Lodovico: «E' un nuovo partner che potrebbe portarne altri, lo ringrazio per aver sposato il progetto del Teramo - dice ancora De Baptistis - porteremo la squadra ai Prati di Tivo per una giornata diversa». Il presidente Eddy Rastelli poi, cercherà di proporre una sottoscrizione din quote anche ai tifosi.