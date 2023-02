BASKET IN CARROZZINA: SERIE A1. AL VIA LE SEMIFINALI SCUDETTO

Al via oggi, sabato, le serie di semifinale

scudetto del massimo campionato italiano di pallacanestro in

carrozzina. Dopo il primo turno giocato su match di andata e

ritorno, questo secondo capitolo dei playoff in Serie A si

svolgerà al meglio delle tre partite, con gara uno in casa della

squadra peggio piazzata nella stagione regolare. Gli incroci

mettono una di fronte all'altra le quattro squadre che già alla

vigilia dell'inizio della stagione apparivano le più attrezzate

per arrivare fino in fondo. La Deco Metalferro Amicacci Abruzzo se

la vedrà con l'unica imbattuta nella stagione italiana fin qui, il

S. Stefano Kos Group. L'altra semifinale offre spunti di interesse

altrettanto allettanti: i campioni d'Italia in carica della

UnipolSai Briantea84 Cantù saranno opposti alla squadra che più si

è rafforzata rispetto allo scorso anno, la Dinamo Lab Banco di

Sardegna. Nel pomeriggio di oggi atteso poi il verdetto

dell'ultimo playout salvezza, dopo la retrocessione dell'Amca

Pallacanestro Varese, sconfitta 2 a 0 da Treviso; nell'altra serie

infatti tutto è stato rinviato alla decisiva gara tre in programma

alle 15 tra GSD Porto Torres e Giovani e Tenaci Itop.