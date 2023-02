VIDEO / ERA TERAMANO IL COMMISSARIO DI CAMPO NELLA PARTITA DEGLI "SPUTI DEL PRESIDENTE" A TERNI



C'è anche un pizzico di teramanità, nell'ormai virale, storica vicenda degli "sputi" del presidente della Ternana ai propri tifosi. Un pizzico di teramanità, perché il commissario di campo, chiamato a dover redigere poi la relazione sull'incontro Ternana - Cittadella e, in questo caso, anche sulla vicenda delle manifestazioni salivari del presidente umbro, era Milton Di Sabatino, già consigliere comunale, assessore e presidente del Consiglio Comunale. Il conosciutissimo Di Sabatino (che in QUESTO VIDEO si riconosce in secondo piano con un piumino ) , da sempre impegnato nella federazione arbitrale, dovrà ora mettere nero su bianco i fatti che, a detta anche dei tifosi ternani, costituiscono una "prima volta" assoluta, visto che nessuno ricorda di aver mai visto un presidente arrampicarsi sulla rete per sputare ai tifosi. Il contrario, è prassi abituale negli stadi, specie quando le cose vanno male, ma quella di Terni era una vera novità.

in questo VIDEO di Radio Tele Galileo si riconosce Milton Di Sabatino mentre il presidente si avvia agli spogliatoi, prima di scagliars contro i tifosi