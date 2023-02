CALCIO / NON SI FERMA LA MARCIA TRIONFALE BIANCOROSSA, CON DOCCIA FREDDA INIZIALE OFFERTA DALL'ULTIMA DELLA CLASSE

Continua la marcia gloriosa del Teramo, che s'impone sul Casoli, in una partita che, a dispetto del testa - coda dall'esito scontato, ha riservato una doccia fredda iniziale per i ragazzi di Pomante, visto che la squadra ospite è passata in vantaggio con Joao Makanda. I biancorossi,però, non si sono persi d'animo e hanno fatto pesare il tasso tecnico che vede le due squadre distanziate in classifica da una cinquantina di punti, pareggiando in un minuto con Kovalonoks prima di passare in vantaggio con Palumbo. Si va all'intervallo sul 2 a 1. Nella ripresa, il Teramo allunga ancora con D'Egidio e chiude con il gol di Cozzi allo scandere per il definitivo 4-1.



Domenica prossima il Teramo va sul campo della terza forza del girone, il Favale.