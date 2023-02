VIDEO / UN TITOLO UNIVERSITARIO PER DIVENTARE DIRETTORE SPORTIVO? A TERAMO SI PUO'

Sono 25 gli iscritti al corso di formazione in "Politiche e Strategie delle Società Calcistiche" che abilita all'esame da direttore sportivo. Una settimana di lezioni in presenza presso l'Università di Teramo, quella iniziata ieri, con tutta una serie di attività per i corsisti inclusa la possibilità per i futuri direttori di simulare, ad esempio, la visione di una partita con la relazione tecnica dei giocatori. Ci saranno allenatori che faranno lezioni e ci sarà la guest star, ossia Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, che giovedì 2 marzo, alle 15, incontrerà i corsisti presso il Polo didattico D'Annunzio. La settimana dedicata allo Sport si concluderà con il convegno organizzato dalla Diocesi dal titolo "Un nuovo Umanesimo dello Sport", venerdì 3 marzo alle ore 9.30

ASCOLTA IL PROFESSOR LUIGI MASTRANGELO