UNI.TE, FOLLA DI STUDENTI AL CONVEGNO CON L'OLIMPIONICA D'OTTAVIO: "CARE FAMIGLIE, FATE FARE SPORT AI VOSTRI FIGLI MA VIGILATE SEMPRE..."

Sala conferenze da posti in piedi, all'Università di Teramo, stamattina, per il convegno “Un nuovo Umanesimo dello Sport” promosso dall'Ufficio sport della Diocesi di Teramo-Atri e che ha avuto come ospiti d'onore due figure simbolo dello sport a livello nazionale e non: Sergio Brio, ex calciatore ed opinionista radiotelevisivo, e l'atleta di Chieti Fabrizia D’Ottavio, olimpionica di Ginnastica ritmica, impegnata da anni nel promuovere la cultura di uno Sport sano, che non umili né mortifichi gli atleti e che antemponga il rispetto per sé stessi e per gli altri a qualsiasi ambizione e pressione esterna. E mai come in questa fase storica, in cui i riflettori sono puntati sulle ex ginnaste che stanno denunciando di aver subito atteggiamenti vessatori e umilianti da alcuni allenatori, il suo messaggio rivolto ad una platea strapiena di giovani studenti teramani diventa ancora più forte: “Far fare sport ai propri figli è importantissimo per la loro formazione psico-fisica, ma le famiglie devono esserci sempre, vigilare, cogliere qualsiasi atteggiamento, sostenere e lasciare scegliere la loro strada, senza pressioni. Lo sport è una delle cose più belle che possano esserci nella vita dei nostri ragazzi ma è fondamentale che siano e si sentano sempre liberi, anche di dire dei NO. A me è successo di dire dei no, ho potuto farlo grazie all'appoggio dei miei genitori che erano al mio fianco ma senza prevaricare le mie scelte, le mie aspirazioni, i miei momenti di sconforto che, nella vita di uno sportivo, non mancano e vanno affrontati con serenità. A questi ragazzi dico: credete nei valori nello Sport, perchè vi allenate alla vita, conoscendo il valore del sacrificio e l'emozione per un traguardo conquistato con onestà ed impegno”. A promuovere l'organizzazione dell'incontro è stato l'ufficio Sport della Diocesi di Teramo-Atri diretto da Angelo De Marcellis già presidente del CSI Teramo nell'ambito delle iniziative dell'anno Berardiano, in collaborazione con il settore "sportivo" dell'ateneo teramano.