NESSUNA CESSIONE PER IL CITTA' DI TERAMO, CHIUSO IL PRE ACCORDO CON UN IMPORTANTE SPONSOR CHE E' LO STESSO DEL PESCARA

«Il Città di Teramo non è in vendita e non è mai stato in vendita. Il resto sono chiacchiere». A smentire voci sulla cessione eventuale del pacchetto societario messo in giro da qualcuno ci ha pensato il DG Romolo De Baptistis che dettaglierà in un comunicato stampa di imminente uscita fatti e circostanze. Intanto spiega che: «le dobbiamo ancora incontrare queste persone che ci hanno chiesto un incontro...non cediamo il pacchetto...io non li conosco ancora...ho parlato con una persona che ha fatto solo da tramite ...si muovono tante situazioni ma il discorso è sempre lo stesso il Teramo e i tifosi hanno bisogno di tranquillità. Ora dobbiamo solo finire il campionato, pensare all'anno prossimo ma nessuno puo' pensare di prendersi il Teramo senza parlare con il direttivo perchè parliamo di un bene che va custodito. Questa società è nata per non far morire il calcio a Teramo ed ha anche uno scopo sociale mi piace ricordarlo sempre - dice De Baptistis- E' un sogno che hanno i tifosi di poter tornare alla serie professionistica che noi portiamo avanti. Un pò come nei sogni dei bambini. Io sto lavorando su uno sponsor importante dove c'è già un pre accordo. Si tratta della Sebach che produce panni chimici per cantieri ed eventi ed è anche main sponsor del Pescara, ha sede a Montesilvano ed ha interessi anche per la nostra città. Basta usare il nome del Teramo per pubblicizzare la propria azienda», chiude il DG.