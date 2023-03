IL PULLMAN DELLA POLIZIA DI STATO OSPITA LE SCUOLE TERAMANE ALLA PARTENZA DELLA TIRRENO ADRIATICO



Stamattina, a Morro d’oro, alla partenza dell’odierna tappa della 58° edizione della Tirreno - Adriatico, il “Pullman Azzurro” della Polizia di Stradale ha intrattenuto i bambini delle classi 5° A e 5° B della Scuola Primaria Montessori di Pagliare (Istituto Comprensivo di Notaresco).

La partecipazione alle lezioni nell’aula multimediale del Pullman azzurro è stata il premio per l’adesione al progetto “Biciscuola”, portato avanti dalla Polizia di Stato in collaborazione con il MIUR ed RCS, con l’obiettivo di diffondere la cultura della conoscenza delle regole della strada, per impegnarla in sicurezza e nel rispetto degli altri utenti che la trafficano.

Anche quest’anno la “Tirreno – Adriatico”, partita da Lido di Camaiore (LU) il 6 marzo e che si concluderà a San Benedetto del Tronto (AP) domenica 12 marzo, è scortata da 20 motociclisti della Polizia Stradale, supportati dalle forze territoriali per garantire il corretto e regolare svolgimento della gara.