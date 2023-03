CALCIO / TERAMO IMBATTIBILE, SABATO CON LA TURRIS POTRÀ CONQUISTARSI LA PROMOZIONE MATEMATICA

Manca ormai solo un punto al Teramo, per chiudere matematicamente e definitivamente la sua permanenza in Promozione, e prepararsi già alla prossima stagione in Eccellenza. Nella giornata di riposo della Turris, infatti, i biancorossi salgono a +13 imponendosi sul Fontanelle, che era l’unica squadra in questo campionato a poter vantare una vittoria sui ragazzi di Pomante. Tre a zero già nel primo tempo, con Cangemi, Ferraioli e Kovalonoks, pratica quindi facilissima per il Teramo, che alla fine chiuderà sul 5-0 con il poker firmato da D'Egidio e la doppietta di Cangemi, mentre il "set" lo chiude Farindolini, con un 6 - 0 che segna inequivocabilmente la differenza di classe in campo



Adesso, quel punto che manca sulla Turris, per la matematica promozione, il Teramo lo potrà cercare proprio sul campo della principale rivale della stagione, sabato prossimo, allo “Zanni”, alle orr 15.