TENNISTAVOLO / UNA VITTORIA E UNA SCONFITTA PER LE TERAMANE



Una vittoria ed una sconfitta per le teramane nel tennistavolo. Nel campionato di C1 nazionale a squadre sconfitta dell' Energia New a Foligno con il Valle Umbra, incontro molto intenso ed equilibrato perso per 5-3. Anche questa volta pesa la mancanza in squadra per infortunio al ginocchio di un atleta teramano che poteva essere determinante nell' esito dell'incontro. Ora il campionato nazionale si ferma per dare spazio ai campionati italiani 3 categoria di singolo e attivita' nazionali. Prossimo incontro 15 aprile con il Ferentino. Mentre continua favorevolmente la rincorsa alla promozione per l' altra formazione teramana che vince in serie D2 regionale il derby con il San Nicolo' a Tordino per 5-2, ottima la prova dell' atleta Chimisso Fernando autore di tre punti.