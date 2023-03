Nel calcio non sempre chi spende di più vince



La crisi economica che si sta vivendo in Italia si riflette su tutti i settori lavorativi, specialmente in ambito sportivo, con tante aziende che devono fare i conti con il bilancio in rosso e riuscire a fare in qualche modo di necessità virtù. Lo si capisce ancor di più assistendo allo sport più seguito nel nostro Paese, il calcio, che ormai sta vivendo un periodo di crisi economica che sembra davvero complicato riuscire a risolvere. Sono in netta diminuzione, rispetto al passato, le scommesse Serie A, ma quello che preoccupa maggiormente è l’incapacità da parte delle società italiane di fare mercato.

Non c’è più la disponibilità economica di un tempo, nemmeno tra i club più rinomati del nostro calcio, un problema che sta portando molti calciatori ad emigrare verso campionati decisamente più ricchi. C’è da dire però come non per forza chi spende di più poi arriva alla vittoria come testimoniato anche dagli ultimi confronti avvenuti in Champions League. Il PSG, ricco di campioni, non è riuscito a superare gli ottavi di finale, battuto dal Bayern Monaco. Una soddisfazione arriva poi anche dal nostro calcio con il Milan che ha fatto fuori il Tottenham di Conte, squadra che ha investito maggiormente sul mercato.

Il magrissimo mercato invernale delle italiane

Guardando a quanto ha speso la Serie A nel mercato invernale può essere imbarazzante rispetto invece a quanto accaduto in Premier League, ma questi primi verdetti in Champions League evidenziano come nel calcio la differenza la faccia la voglia di vincere e soprattutto la forza del gruppo. C’è sicuramente una crisi economica importante nel calcio italiano, ma se si ha modo di riuscire a trarre il meglio da quel poco che si può fare sul mercato, allora si può lo stesso raggiungere obiettivi importanti.

Bisogna provare a riportare il calcio italiano in alto e per farlo le squadre italiane devono continuare ad andare avanti in Europa, provando perché no anche a raggiungere obiettivi insperati. Attualmente si ha la possibilità di proseguire in Champions League con tutte e tre le squadre impegnate in questa competizione. L’Inter dovrà affrontare il Porto, dopo aver vinto per uno a zero la sfida di andata, più agevole è il compito del Napoli che invece ha battuto l’Eintracht per due a zero ed affronterà il ritorno in casa. C’è poi anche l’Europa League che può regalare qualche sorpresa importante con Roma e Juventus.

La Premier League regina indiscussa del mercato invernale

Nelle prossime settimane capiremo dove il calcio italiano potrà arrivare, se ci saranno possibilità di raggiungere un livello europeo di spicco, nonostante un mercato invernale ed estivo alquanto povero. In Premier League sono stati spesi 829,81 milioni di euro solo durante l’ultima sessione di calciomercato invernale, con il Chelsea che da solo ha totalizzato una spesa di 330 milioni.

Nella nostra Serie A sono stati spesi solo 31,22 milioni di euro facendo registrare un minimo da record, infatti per arrivare a queste cifre bisogna tornare al mercato invernale del 2006. Dati davvero impietosi che testimoniano questa crisi economica piuttosto pesante che ha colpito la nostra Serie A, ma la speranza è di riuscire a creare qualcosa di straordinario pur senza aver effettuato le spese folli della Premier League.