IL CITTA' DI TERAMO INCONTRA SPONSOR CON IL COMMERCIALE DE BAPTISTIS

Tanto rumore per quasi...nulla. I fantomatici tre sono diventati due e poi forse solo...uno. Ad incontrarlo il commerciale Romolo De Baptistis perchè di un rapporto commerciale si tratta, niente cessione o passaggio di quote perchè il Città di Teramo deve avere, come sempre detto, un'ampia dirigenza con tifoseria compresa. Chi scrive il contrario dice il falso. Entreranno persone della provincia di Teramo, solo sponsor e niente più. All'ora di pranzo c'è stato un pre incontro di nessun rilievo. La dirigenza è concentratissima sull'incontro decisivo di sabato che farà salire di categoria il Città di Teramo, se andrà tutto per il verso giusto.