CALCIO / IL TERAMO VINCE IL CAMPIONATO E VA IN ECCELLENZA CON QUATTRO TURNI DI ANTICIPO

Si chiude con quattro turni di anticipo la storia del rinato Teramo nel campionato di Promozione. Vincendo sul campo della Turris, infatti, i biancorossi di Pomante hanno strappato il biglietto per la promozione nel campionato di Eccellenza, che affronteranno nella prossima stagione. Partita dall'esito scontato, visto che al Teramo erano concessi due risultati utili per salire di cateegoria, ma la squadra ha voluto chiudere la pratica con una vittoria, grazie al gol di Matteo Di Giacomo. Seguiti da oltre trecento tifosi, che hanno tifato senza sosta per tutta la partita, i biancorossi hanno scritto così la prima pagina di questa nuova storia, guadagnandosi la meritata promozione, in un campionato che li ha visti per gran parte dell'andata inseguire proprio la Turris e poi, inanellando una serie impressionante di risultati utili, guidare il torneo con molte lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici, fino ai 16 punti sulla Turris che stasera segnano matematicamente il salto di categoria. Applausi a fine gara, gioia in campo e sugli spalti, la scalata per il ritorno del calcio professionistico adesso è un po' meno lunga.