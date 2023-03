CALCIO / CANCELLI CHIUSI PER STAMPA E ASSESSORE FALINI, RASTELLI COMMOSSO, POMANTE: «CON QUESTI TIFOSI NON SIAMO MAI STATI SOLI...

Incidente "diplomatico" a fine partita, col divieto di accesso a bordo campo imposto dal presidente della Turris ai giornalisti teramani, che volevano entrare a documentare la festa. Accesso consentito al Sindaco Gianguido D' Alberto, ma vietato all'assessore Falini, mentre poi sono stati ammessi molti "estranei" evidentemente conosciuti alla dirigenza. Stampa quindi chiusa fuori, a raccogliere una battuta dal presidente Rastelli, commosso, che ha ricordato come all'inizio di questa avventura la Ssd avesse solo 7 giocatori né palloni. Mister Pomante ha commentato: «Il 5 settembre in pochissimi credevano in noi, oggi siamo qui a festeggiare... dedico questa vittoria a mia moglie, che nell'ultimo anno mi è stata vicino, ma questa è una vittoria anche dei tifosi, che ci sono stati sempre vicini, a partire da quella partita col Piano della Lente, dove abbiamo capito che non eravamo soli»