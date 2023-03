TENNISTAVOLO / VITTORIA PROMOZIONE PER L'ASD ENERGIA NEW CHE SALE IN D1



Vittoria promozione per la Asd Energia New Tennistavolo. Si e' giocato a Teramo il recupero della prima giornata di ritorno del campionato di serie D2 a squadre tra Energia New e Antoniana Popoli. Vittoria meritatissima per 5-2 dei teramani che conquistano con una giornata dal termine del campionato e con ancora una partita da recuperare contro la Pongistica Angolana, la meritata promozione in serie D1. La squadra del presidente Gambacorta, partiti ad inizio campionato con poche ambizioni di promozione si e' ritrovata vittoria dopo vittoria a sperare ed ottenere la promozione. Gli atleti da annoverare per questa inaspettata ma meritato traguardo sono: Angelotti Riccardo, Allegretto Crescenzo, Chimisso Fernando, Gentile Vittorio e Merlini Nello. Il campionato a squadre riprende il 15 aprile dove in C1 l' Energia New giochera' in casa con il Ferentino, mentre in D2 si andra' a L'Aquila contro il Prosperini School.