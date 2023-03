VIDEO/ RICOMINCIARE DAI GIOVANI ISPIRANDOSI ALLE FORMAZIONI DI SQUADRE DI CALCIO DI SERIE A,B, C CON IL "1FAMILY SPORT"

Ricominciare dai giovani, dando loro l’importanza e la visibilità che meritano, ponendoli al centro di progetti di crescita sportiva e personale, creando l’occasione affinché possano divertirsi e sfidarsi con un sano agonismo che li faccia andare oltre i loro limiti.

L’anima di 1Family Sport e Direttore Generale della SSD Città di Teramo Romolo De Baptistis, il Presidente della Scuola Calcio ASD FC Gaetano Bonolis Massimo D’Aprile e il suo socio Luca Di Domenico hanno deciso di investire sul calcio e, soprattutto, sui ragazzi, organizzando il 1° Torneo Nazionale di Calcio Giovanile 1Family in grande stile.

Dal 2 al 4 giugno Teramo sarà il fulcro del calcio giovanile nazionale – il torneo è infatti dedicato ai nati nel 2011, 2012, 2014 - mettendo a confronto squadre blasonate quali AS Roma, SSC Napoli, SS Lazio, FC Bologna, FC Empoli, UC Sampdoria, FC Genoa, Ascoli Calcio, Frosinone Calcio, Delfino Pescara e realtà affermate del calcio dilettantistico.

Gli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento saranno lo stadio Gaetano Bonolis, il campo comunale Acquaviva – Bonolis Center, il campo comunale Dino Besso, il campo G. Malatesta e l’Interamnia Sport Village.

Il Torneo sarà anche l’occasione per mettere Teramo al centro dell’attenzione ed offrire la possibilità di scoprirne il patrimonio artistico e culturale ad un bacino di potenziali turisti.

La competizione vedrà infatti coinvolte 60 Società, circa 900 atleti, oltre 3000 persone tra genitori ed accompagnatori, che alloggeranno presso le strutture alberghiere cittadine, dell’entroterra e della costa. La tre giorni è stata immaginata per coniugare sport, divertimento, cultura, intrattenimento.

Per questo il programma prevede l’alternanza di momenti agonistici dall’elevato impatto sportivo e occasioni di coinvolgimento che sapranno emozionare e creare ricordi piacevoli: lo spettacolo delle Fontane Luminose, concerti di cantanti famosi come Shade e l’esibizione dei paracadutisti.

Inoltre dalla collaborazione con l’AIPD nasce l’opportunità di avere Anastasio, i BowLand e altri artisti che si esibiranno in un concerto di beneficenza.

Il 1° Trofeo Nazionale di Calcio Giovanile 1Family si affaccia alla realtà delle competizioni sportive da neofita, ma con un chiaro obiettivo: diventare negli anni una manifestazione riconosciuta e dall’indiscussa importanza.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti: Luca Di Domenico, Romolo De Baptistis e Massimo D'Aprile oltre all' ex arbitro di serie A: Giampaolo Calvarese.

Sebach è il principale sponsor dell'evento.

