CALCIO/ IL VARANO FESTEGGIA LA PROMOZIONE

Il A.S.D Varano Calcio 1986 ha espugnato, domenica scorsa con un 4-1 il terreno dell' AsdCastagneto ed è approdato matematicamente in Promozione (campionato di Prima Categoria). Grande la festa dei tifosi che aspettavano questo giorno da tempo. Vittoria che si è consumata prima in campo e poi in paese.