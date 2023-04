FOTO/ IL LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN SI LAUREA CAMPIONE PROVINCIALE NEL CALCIO A 5

Al “Pala Giorgio Binchi”, nelle finali provinciali di Calcio a 5dei Campionati Studenteschi, trionfa il Liceo Scientifico “Einstein” di Teramo, capace di portare entrambe le proprie delegazioni, maschile e femminile, alle successive fasi regionali.

Splendida prestazione delle ragazze che si impongono con un rotondo 4-1 sull’Istituto “Zoli” di Atri, in una gara mai in discussione: a firmare il poker, la tripletta di Marra e lagioia singoladi Moriconi.

La squadra maschile, invece, ha dovuto prima superare in semifinale l’istituto atriano per 3-1, per poi dar vita ad un’entusiasmante esito conclusivo contro l’I.I.S. “V.Moretti” di Roseto degli Abruzzi, a sua volta vincente di misura nel turno precedente sul Liceo Classico “Delfico”: nella finalissima è una doppietta di Riccardo Quieti a portare sul 2-0 l’“Einstein”, prima di subire la veemente rimonta rosetana, con il “Moretti” che passa a condurre 2-3. È nuovamente un guizzo sotto porta di Quieti a riportare la sfida in perfetta parità: nella lotteria dei calci di rigore diventa protagonista il portiere Francesco Giancaterini che para due penalty, sancendo il definitivo 7-6.

Questa la squadra maschile partecipante: Bollettini Andrea, Cerqueti Alessio, D’Alfonso Andrea, Dareo Christian, Di Egidio Matteo, Di Matteo Riccardo, Giancaterini Francesco, Matone Alberto, Perpetuini Matteo, Quieti Riccardo, Ruggieri Antonio e Santoro Andrea.

Il team femminile: Acronzio Chiara, De Nicola Maria Chiara, Di Berardo Nicole, Marra Benedetta, Matteucci Alice, Mignogna Giorgia, Moriconi Eleonora, Nepa Arianna, Porrini Eleonora, Rastelli Alicia, Di Giacomo Beatrice, Scopece Marta.

Le finali regionali si disputeranno il 9 maggio prossimo presso il centro sportivo “Centi Colella” di L’Aquila.