LIONS E ADSU TERAMO VINCITORI DEL BANDO SPAZI CIVICI DI COMUNITÀ

La Lions Teramo insieme all'Adsu Teramo è risultata vincitrice del bando Spazi Civici di Comunità, iniziativa promossa dal Ministero dello Sport in collaborazione con Sport e Salute.

L’iniziativa finalizzata a sostenere e finanziare progetti di innovazione sociale centrati sulla pratica sportiva, che prevedano la creazione e il rafforzamento di spazi civici, promuovendo ilprotagonismo giovanile e grazie a processi di empowerment individuale e collettivo all’interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale. Nello specifico, il progetto pone lo scopo di realizzare di attività di aggregazione rivolte ai giovani dai 14 ai 34 anni, poste in essere dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in partnership con altri soggetti e organizzazioni pubbliche e private.

La realizzazione della proposta progettuale sin dalle prime fasi è stata fortemente mossa da uno spiccato senso di partecipazione e collaborazione sinergica con le istituzioni del territorio, difatti il progetto, di cui la Lions Teramo è capofila è stato sviluppato in partnership con il Comune di Teramo, l’Associazione Autismo Abruzzo Onlus, il Convitto nazionale M. Delfico, la P.O.C. Fondazione Piccola Opera Charitas, Uisp Comitato Territoriale Teramo Aps, la Formatalenti Società Cooperativa Sociale A R.L. e In-Forma E-Learning School.

“Sono davvero soddisfatto ed entusiasta – dichiara il Presidente della Lions Teramo, Franco Chionchio – per il successo riscontrato dall’iniziativa progettuale. Credo fortemente nelle potenzialità del nostro territorio e sono consapevole che solo con un approccio propositivo e di collaborazione con le Istituzioni e altre Organizzazioni presenti, sarà possibile rilanciare e supportare sempre di più lo sviluppo di una cultura sportiva locale. Altresì, sono convito che la pratica sportiva, sia sempre più in grado di inserirsi in un più ampio contesto sociale contribuendo ad un nuovo valore per la comunità abruzzese.Tengo personalmente a ringraziare i partner che sin da subito hanno mostrato interesse ed entusiasmo verso l’iniziativa, per il prezioso supporto offerto che ci ha consentito di raggiungere con successo l’obiettivo. Infine, voglio ringraziare personalmente l’amica Lucia Verticelli nonché consigliere federale, da sempre vicina alla nostra società, per il prezioso supporto offerto nella realizzazione della proposta progettuale”.