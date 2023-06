ALBA ADRIATICA, TUTTO PRONTO PER IL BEACH RUGBY GIOVANILE

Tutto pronto allo stabilimento Al Faro di Alba Adriatica per il torneo giovanile di Beach Rugby, organizzato dalla Beach Sport in collaborazione con il comitato regionale Abruzzo della Federazione Italiana Rugby. Saranno 10 le squadre giovanili che si alterneranno sulla Arena Rugby Europa Acciai allestita all’interno dello chalet Al Faro. Amatori Rugby Ascoli, Unione Rugby San Benedetto, Amatori Rugby Teramo, Arieti Rugby Rieti 2014, Pol. Abruzzo Rugby, Pol. Aquila Rugby, Pol. Paganica Rugby, Rugby Experience Aquila Rossa e Rugby Exeperience Aquila Rossa. Saranno formati due gironi da cinque squadre. Il direttore tecnico del torneo Antonio Colella della FederRugby ha abbassato i tempi di gioco a 5 minuti, vuoi perche giocare sulla sabbia è massacrante vuoi per snellire il tabellone visto che solo di qualificazione saranno 40 partite. Fischio d’inizio alle ore 15. La manifestazione sarà seguita dalle telecamere di Sportitalia che produrrà uno speciale che andrà in onda nei giorni a seguire.

Al termine ci sarà il terzo tempo con tanta musica e divertimento e l’immancabile gustosa merenda cena offerta dallo stabilimento Al Faro e Beach Sport.