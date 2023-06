FOTO/ PIU' DI MILLE PERSONE INVADONO PINETO PER FESTEGGIARE CALCIO E VOLLEY, IL PRESIDENTE BROCCO SUONA LA BATTERIA

In una bellissima cornice di bambini e tanta gente e al suon di "Alè Pineto" si è svolta la festa sportiva di Pineto per festeggiare il duplice trionfo del Pineto Calcio (promozione in serie C e vittoria storica per l’Abruzzo della Coppa Italia di serie D) ed il passaggio in serie A2 dell’Abba Volley Pineto. Erano da poco passate le 20 quando l’indomabile gruppo ultra dei “Pinetesi” ha raccolto in piazza della stazione un enorme gruppo di uomini e bambini che hanno sfilato in festa da Villa Filiani fino al parco della Pace con bandiere cori e grande festa. Ed è proprio nel parco che è iniziata la festa. Un evento marcatamente di gala con ben tre intervistatori ed un enorme numero di interviste ai dirigenti ed agli atleti. Un migliaio i tifosi, tra cui molti provenienti dai comuni limitrofi (Atri, Silvi, Roseto, Notaresco), ma anche da Fermo e da Parma. Commozione e lunghi, reiterati applausi nei momenti topici della serata, in particolar misura durante le premiazioni delle due formazioni, inclusi gli staff tecnici. Una festa che è continuata sino a notte fonda con la musica, in principio iniziata dal gruppo Mo Better Band e successivamente proseguita con il gruppo storico di cui è batterista Silvio Brocco.

Non è mancato il lato enogastronomico con porchetta, birra ed Arrosticini. Accompagnavano il tutto le musiche, in pochi e forse troppo ristrettì momenti, dei MO BETTER BAND e de LE OMBRE. Bellissima la coreografia fissa è composta degli ultrà. Un evento questo voluto caldatamente dalla giunta comunale resa, un po’ come è successo il giorno prima a Roseto, in una inevitabile passerella politica. Moltissimi gli intervenuti che, in verità (essendo in molti giovani), avrebbero forse gradito un evento musicale stile festa piuttosto che gran gala. Mancava forse l’animazione tipica da festa sportiva e la musica più vivace da intrattenimento e ballo. Comunque vada, il vero dato interessante è che la popolazione comincia a rispondere bene alla chiamata sportiva per le grandi occasioni. Il vero e forte appello è soprattutto di non lasciare, in questa importante e difficile impresa, le due squadre da sole. Per il Pineto calcio, infatti, ci sarà un necessario primo distacco dal paese dovendo, per esigenze tecnico pratiche, svolgere un primo numero (si spera poche) di incontri casalinghi allo Stadio Adriatico di Pescara, in attesa che lo stadio pinetese rientri a norma per la Lega Pro. Intanto, Domenica 4 giugno alle ore 16:00 allo stadio “Mariani – Pavone” il Pineto giocherà la semifinale di ritorno della Poule Scudetto contro il Sestri Levante. La squadra, dopo l’utile pareggio di andata, è fortemente motivata e si sogna in paese lo strabiliante triplete. Per ora, si gustano, in maniera scaramantica, le grandi coppe già giunte e si sogna un 2024 altrettanto da favola per calcio e volley.

Mauro Di Concetto